Taylan Antalyalı'dan yüzde 96 isabet

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, cezalı duruma düşse de Trabzonspor maçında yıldızlaştı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Taylan Antalyalı'dan yüzde 96 isabet
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27 Aralık 2020 10:25
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini Trabzonspor karşısında yakaladı.

Sarı kırmızılı oyuncu, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.

Öte yandan gördüğü kartla cezalı duruma düşen Taylan, 2 Ocak'taki Antalya maçında yok.



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