Bu videoda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu da iddia edildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi Taylan Antalyalı'dan dikkat çeken derbi paylaşımı geldi.Taylan Antalyalı, kendinini bulunduğu bir animasyon filmi paylaşırken bu paylaşım kısa süre içinde çok beğenildi.Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımında, "'Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın'' ifadeleri yer aldı