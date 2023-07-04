Taylan Antalyalı yolcu

Bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı için transfer teklifi geldi.
Geçen sezon Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı'ya Salt Lake ve New England talip oldu.
28 yaşındaki oyuncu, kariyerini bu yıl tatil de yaptığı ABD'de devam ettirmeye sıcak bakıyor. Görüşmelerin devam ettiği transferde Aslan'ın beklentisi en az 3 milyon dolar...
Galatasaray Yönetimi, cazip bir teklifte ayrılığa onay verilecek.
Geçen sezon Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı'ya Salt Lake ve New England talip oldu.
28 yaşındaki oyuncu, kariyerini bu yıl tatil de yaptığı ABD'de devam ettirmeye sıcak bakıyor. Görüşmelerin devam ettiği transferde Aslan'ın beklentisi en az 3 milyon dolar...
Galatasaray Yönetimi, cazip bir teklifte ayrılığa onay verilecek.