Taylan Antalyalı yolcu

ABD'den teklifler alan Taylan Antalyalı için Galatasaray, cazip bir teklife onay verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı yolcu
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04 Temmuz 2023 11:29
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 11:33
Bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı için transfer teklifi geldi.

Geçen sezon Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı'ya Salt Lake ve New England talip oldu.

28 yaşındaki oyuncu, kariyerini bu yıl tatil de yaptığı ABD'de devam ettirmeye sıcak bakıyor. Görüşmelerin devam ettiği transferde Aslan'ın beklentisi en az 3 milyon dolar...

Galatasaray Yönetimi, cazip bir teklifte ayrılığa onay verilecek. 

 
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