Taylan Antalyalı: "Yıllardır bekliyordum"

A Milli Takımımızda Taylan Antalyalı, Hollanda maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Taylan Antalyalı: 'Yıllardır bekliyordum'
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24 Mart 2021 22:18
A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta ilk kez milli formayı giyen Taylan Antalyalı, karşılaşma sonrasında konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Taylan, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Bu açılışı inşallah son maça kadar devam ederiz. Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Çok iyi mücadele ettik. Bu 3 puanı hak ettik. İçeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz. Ben 14'ü beğenerek aldım. Umarım uzun yıllar taşırım." dedi.


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