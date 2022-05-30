Manchester United'da forma giyen Nemanja Matic'i gözüne kestiren Galatasaray'a kötü haber geldi.



Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın performansı sezon boyu eleştirilere sebep olmuştu. Sezonu gol atamadan tamamlayan ve yaptığı hatalarla takımının gol yemesine sebep olan Taylan yerine orta sahaya takviye düşünülüyordu.



TAYLAN ANTALYALI'YI SEVİNDİREN HABER



Bu doğrultuda Manchester United'da forma giyen Nemanja Matic'i gözüne kestiren Galatasaray'a kötü haber geldi. İngiliz basınındaki habere göre Nemanja Matic, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Fulham ile anlaşmak üzere.



Matic'i takıma kazandırmayı düşünen Cimbom'da bu haber en çok Taylan Antalyalı'yı sevindirirken, sarı kırmızılıların diğer orta saha adaylarına yöneldiği belirtildi.



