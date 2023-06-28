Taylan Antalyalı'ya sürpriz talipler!

MLS takımlarından Salt Lake ve New England, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Taylan Antalyalı'ya sürpriz talipler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2023 14:59
Galatasaray'da geçen sezon MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Taylan Antalyalı için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcuya MLS'ten talipler olduğu belirtildi.

TEMASLAR BAŞLADI

MLS ekiplerinden Salt Lake ve New England'ın, Taylan Antalyalı'nın transferi için girişimlere başladığı aktarıldı.

Taylan Antalyalı'nın adı daha önce de Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor ile anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, başkent temsilcisinde 32 maçta 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery