Taylan Antalyalı'ya Rize kancası!

Galatasaray'ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı'ya Çaykur Rizespor talip oldu.



Karadeniz temsilsinin, deneyimli futbolcu için önümüzdeki günlerde bir hamle yapması bekleniyor.



Taylan, Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asist yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu kampta deneyecek.





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