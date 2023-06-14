Taylan Antalyalı'ya Rize kancası!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı'ya Rize kancası!
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14 Haziran 2023 10:15
Galatasaray'ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı'ya Çaykur Rizespor talip oldu.

Karadeniz temsilsinin, deneyimli futbolcu için önümüzdeki günlerde bir hamle yapması bekleniyor.

Taylan, Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asist yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu kampta deneyecek.

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