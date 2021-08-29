Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan talip!

Galatasaray'da iç transferde gelişmeler yaşanıyor. Taylan Antalyalı'ya İtalya Serie A'dan sürpriz talip çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan talip!
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29 Ağustos 2021 11:36
Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar; Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Maaşlarında iyileştirme yapılacak

27 yaşındaki Kongolu stoper Luyindama ile sözleşme uzatmak için resmi görüşmelere başlayan Cimbom, Taylan Antalyalı ile de yaz transfer döneminden sonra masaya oturacak. Aslan'da iki oyuncunun ücretinde ise iyileştirme yapılacak.

Atalanta talip oldu

Öte yandan; Taylan Antalyalı'ya İtalya Serie A'dan sürpriz talip çıktı. Taylan için Atalanta sarı kırmızılı kulübe ilgi yazısı gönderdi. Aslan'ın şu an için satmayı düşünmediği 26 yaşındaki oyuncunun transferinde somut gelişmeler yaşanmadı.


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