Taylan Antalyalı'ya Gaziantep kancası!

Gaziantep FK Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı gündemine aldı.
Kırmızı siyahlılar transfer için oyuncu ve menajeriyle irtibata geçerken Taylan Antalyalı'nın Gaziantep'ten gelen teklife olumsuz cevap verdiği öğrenildi.
Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre, Taylan konusunda resmi olmasa da dolaylı yoldan girişimde bulunan kırmızı siyahlıların oyuncudan gelen olumsuz cevap sonrası başka bir girişimde bulunmadığı bildirildi.
Kırmızı siyahlılar transfer için oyuncu ve menajeriyle irtibata geçerken Taylan Antalyalı'nın Gaziantep'ten gelen teklife olumsuz cevap verdiği öğrenildi.
Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre, Taylan konusunda resmi olmasa da dolaylı yoldan girişimde bulunan kırmızı siyahlıların oyuncudan gelen olumsuz cevap sonrası başka bir girişimde bulunmadığı bildirildi.