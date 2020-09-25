Galatasaray orta saha transferini adeta takımın içinden çıkarttı...



Geçen sezon pek ön plana çıkamayan Taylan Antalyalı yeni sezona bambaşka bir şekilde girmişti. Aslan'ın oynadığı 4 maçta da 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu müthiş performansını dün akşam da sürdürdü.



Hajduk karşısına 11'de çıkan başarılı oyuncu, hem hücumda hem de savunmada oldukça iyi işler yaptı. Yeni transfer Etebo ile uyumuyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu ortaya koyduğu oyunla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olacağını gösterdi.



