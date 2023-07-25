Taylan Antalyalı Samsunspor'da

Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Taylan Antalyalı Samsunspor'da
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25 Temmuz 2023 19:26
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 20:12
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı'yı transfer etti. Galatasaray'dan kiralanan orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

TAYLAN, 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

İmza töreninde hazır bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan'a başarı dileklerini iletti. Taylan, geçen sezon Ankaragücü ile 28'i 11'de olmak üzere 32 maç oynadı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol attı, 4 de asist yaptı. 

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