Taylan Antalyalı Samsunspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı'yı transfer etti. Galatasaray'dan kiralanan orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.



TAYLAN, 32 MAÇTA FORMA GİYDİ



İmza töreninde hazır bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan'a başarı dileklerini iletti. Taylan, geçen sezon Ankaragücü ile 28'i 11'de olmak üzere 32 maç oynadı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol attı, 4 de asist yaptı.



