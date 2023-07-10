Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor!

Avusturya kafilesinde yer almayan Taylan Antalyalı'nın yeni durağı belli oluyor.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samsunspor'la görüşmelere başladı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Düzenli şans bulacağı kulübe gitmek isteyen Taylan, ayrılığa sıcak bakıyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim geçen sezon Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol, 5 asistle oynadı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samsunspor'la görüşmelere başladı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Düzenli şans bulacağı kulübe gitmek isteyen Taylan, ayrılığa sıcak bakıyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim geçen sezon Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol, 5 asistle oynadı.