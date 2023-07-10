Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor!

Galatasaray'da Avusturya kampına götürülmeyen Taylan Antalyalı, Samsunspor ile görüşüyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor!
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10 Temmuz 2023 08:47
Avusturya kafilesinde yer almayan Taylan Antalyalı'nın yeni durağı belli oluyor.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samsunspor'la görüşmelere başladı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Düzenli şans bulacağı kulübe gitmek isteyen Taylan, ayrılığa sıcak bakıyor.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim geçen sezon Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol, 5 asistle oynadı.

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