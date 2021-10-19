Taylan Antalyalı'nın durumu belli oldu

Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınan Taylan Antalyalı'nın durumu belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı'nın durumu belli oldu
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19 Ekim 2021 13:52
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Taylan Antalyalı'nın durumu belli oldu.

Fatih Terim, Konyaspor maçının devre arasında Taylan Antalyalı'yı oyundan almıştı. İmparator, sarı kartlı oyuncusunu korumak adına bunu yaparken, 26 yaşındaki futbolcunun Lokomotiv Moskova deplasmanında da forma giymesi bekleniyor.

Fatih Terim karşılaşma sonu Taylan'ı erken ve gereksiz kart konusunda ise uyardı.


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