Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Taylan Antalyalı'nın durumu belli oldu.
Fatih Terim, Konyaspor maçının devre arasında Taylan Antalyalı'yı oyundan almıştı. İmparator, sarı kartlı oyuncusunu korumak adına bunu yaparken, 26 yaşındaki futbolcunun Lokomotiv Moskova deplasmanında da forma giymesi bekleniyor.
Fatih Terim karşılaşma sonu Taylan'ı erken ve gereksiz kart konusunda ise uyardı.
Fatih Terim, Konyaspor maçının devre arasında Taylan Antalyalı'yı oyundan almıştı. İmparator, sarı kartlı oyuncusunu korumak adına bunu yaparken, 26 yaşındaki futbolcunun Lokomotiv Moskova deplasmanında da forma giymesi bekleniyor.
Fatih Terim karşılaşma sonu Taylan'ı erken ve gereksiz kart konusunda ise uyardı.