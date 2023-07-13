Taylan Antalyalı'nın aklı MLS'te

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı, kariyerine MLS'te devam etmek istiyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Taylan Antalyalı'nın aklı MLS'te
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13 Temmuz 2023 11:01
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'ne kiralanan, bu sezon da kadroda düşünülmediği için Avusturya kampına götürülmeyen Taylan Antalyalı kendisine kulüp arıyor.

Kariyerine MLS'te devam etmek isteyen Taylan, Amerika kulüpleriyle görüşmelerine devam ediyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor da tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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