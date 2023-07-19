Yeni sezonda Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Lacivert-Mavililer, ülkemizde Karagümrük ve Antalyaspor formaları giyen 26 yaşındaki Senegalli Alassane Ndao ile anlaşmaya vardı.



Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmek isteyen Alassane Ndao işlemleri gerçekleştirdiği takdirde Adana Demirspor forması giyecek. Başarılı kenar forvetle 3 artı 1 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor.



Adana Demirspor ayrıca Galatasaray'dan ayrılacak olan Taylan Antalyalı'yla da her konuda anlaşma sağladı. Taylan'ın kısa süre içerisinde Şimşekler'le sözleşme imzalayıp, yeni sezon hazırlıklarına dahil olması bekleniyor.



KİRALIK FORMA GİYDİ



Geçtiğimiz sezonda da Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan, çıktığı 33 karşılaşmada 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti







