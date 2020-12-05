Taylan Antalyalı: "Milli Takım her Türk gencinin hayali"

Galatasaray'da performansıyla ilk 11'in değişmez ismi haline gelen Taylan Antalyalı, Milli Takım hayali hakkında konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Taylan Antalyalı: 'Milli Takım her Türk gencinin hayali'
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05 Aralık 2020 13:01
Sezonun en flaş ismi olan Galatasaraylı Taylan Antalyalı hayallini açıkladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu "Tabii benim düşüncem öncelikle Sarı- Kırmızılı forma altında kalıcı olup burada başarımı sürdürmek. Milli Takım tabii ki her Türk gencinin hayalidir. Öncelikle burada başarılı olup istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Taylan Antalyalı'nın Milli Takım kadrosuna çağırılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.



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