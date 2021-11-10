Taylan Antalyalı: 'Kuntz, takımla daha fazla vakit geçirmemizi istiyor'

A Milli Takımımızın savunma oyuncularından Taylan Antalyalı, Cebelitarık maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Son ana kadar mücadele edeceklerini belirten Antalyalı, "Son ana kadar, son dakikaya kadar mücadelemiz devam edecek. Her şey bizim elimizde olmasa da iki maçı kazanıp, farklı skorlarla Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. En üst düzeyde oyuncular burada, benim mevkiimde de aynı şey geçerli. Rekabet olumlu yansıyacaktır eminim. Önemli olan milli takımın başarısı." dedi.



Cebelitarık maçının önemine vurgu yapan Taylan, "Cebelitarık savunma yapan bir takım. Rakibi ciddiye almamız lazım. Galibiyet önemli, farklı galibiyet çok önemli." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Stefan Kuntz için de açıklamalarda bulunan orta saha oyuncusu, "Kuntz Hoca, birlikte daha fazla vakit geçirmemiz için verdiği kararlar var. Daha fazla birlikteyiz, yemekte, yemekten sonra... Herkes farklı takımlardan geliyor, bu birlikteliği sağlamak için hoca ufak tefek şeyler yaptı. Arkadaşlık şu anda gerçekten üst seviyede. Yemeklerde telefonlarla ilgilenmiyoruz, sohbet, muhabbet ederek geçiyor." şeklinde konuştu.





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