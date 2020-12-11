Taylan Antalyalı koruma altında!

Galatasaray'da performansı tavan yapan Taylan Antalyalı'ya Selçuk İnan büyük destek oluyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı koruma altında!
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11 Aralık 2020 14:05
Galatasaray'da bu sezonun flaş ismi kim diye sorarsanız; birçok kişi Taylan Antalyalı'yı işaret eder.

Regista yokluğunda Fatih Terim'in yeni silahı olan Taylan her maç kendisine hayran bırakırken oyuncunun bu çıkışında en önemli etkenlerden birisi de teknik heyete dahil olan Selçuk İnan…

Kendisi gibi orta saha oynamış olan İnan'ın idmanlarda Taylan ile özel olarak ilgilendiği ve tecrübelerini aktardığı öğrenildi.



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