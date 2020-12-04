Galatasaray'ın mevcut kadrosunda belki de alternatifsiz tek isim olan Taylan Antalyalı sakatlandı.



Önceki gün gerçekleşen idman sırasında girdiği bir ikili mücadelede sol ayak bileği burkulan 25 yaşındaki futbolcu, dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak dinlendirildi. Taylan'ın detaylı tetkikleri bugün gerçekleşecek. Kontrollerin ardından yıldız futbolcunun Hatayspor karşısında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.



Teknik direktör Fatih Terim'in elinde sezonun en flaş isimlerinden biri haline gelen Taylan'ın bu şanssız sakatlığı, Florya'da büyük üzüntü yarattı. Terim, sağlık ekibinden Taylan'ın zorlu maça mutlaka yetiştirilmesini istedi.



Ön liberoya dönülebilir



Eğer Taylan Antalyalı, Hatay maçında forma giyemezse, Terim oyun düzenini değiştirmek zorunda kalabilir. Bu durumda Donk'un ön liberoya geçmesi gündeme gelebilir. Merkezde ise Belhanda ve Emre Akbaba birlikte görev alabilir. Kanatlarda ise yine Feghouli ile Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor. Terim'in, iyileşmesine rağmen Etebo'yu ilk 11'de kullanmayı ise düşünmediği öğrenildi.



