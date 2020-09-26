Taylan Antalyalı, her maçta sahada

Taylan Antalyalı, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçın hepsine ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Taylan Antalyalı, her maçta sahada
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26 Eylül 2020 11:58
Taylan Antalyalı, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçın hepsine ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı.

Orta saha transferinin gündemde olduğu bir dönemde sergilediği futbolla takımın en önemli gücü haline gelen 25 yaşındaki Taylan, Fatih Terim ile ekibinin güvendiği isimler arasında yer alıyor.

ETEBO İLE UYUMU DİKKAT ÇEKTİ

Hajduk karşısına 11'de çıkan başarılı oyuncu, hem hücumda hem de savunmada oldukça iyi işler yaptı. Yeni transfer Etebo ile uyumuyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu ortaya koyduğu oyunla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olacağını gösterdi.



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