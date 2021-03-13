Taylan Antalyalı: "Galatasaray hep golü düşünür"

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kayserispor ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı: 'Galatasaray hep golü düşünür'
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13 Mart 2021 21:24
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kayserispor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Kayserispor deplasmanının zor bir deplasman olduğunun altını çizen Taylan, "Burası zor bir deplasman. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, önemli puanlardı şampiyonluk yolunda. Kazanmak için geldik, iyi oyun ve 3-0'lık skor. Mutluyuz" dedi.

Galatasaray'ın Kayserispor karşısında alışık olmadığı bir formatla sahaya çıktığını ifade eden Taylan, "Bugün alışık olmadığımız bir taktikle, ilk defa oynadık. Ofansif oynayan ve golü düşünen bir takımız. İyi oynadık. Net skorla ayrılıyoruz buradan" şeklinde konuştu.



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