Taylan Antalyalı: 'Ekstra motive olduk'

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Takımda ekstra bir motivasyon olduğunu ifade eden Taylan Antalyalı, "Bugün ekstra bir istek vardı takımda. Maçtan önce de konuşmuştuk. Hafta boyu maça odaklanmıştık. Maça aslında iyi başladık ama kalemizde golü görünce çok fazla takılmadık. İyi reaksiyon gösterdik. Hemen skoru lehimize çevirdik. Her maç final. Kalan tüm maçları kazanırsak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray bunu daha önce yaptı, yine yapabiliriz. Maç maç bakıyoruz. En önemli maç şimdi Trabzonspor maçı. Sonrasına da bakarı" dedi.



Halil Dervişoğlu'nun performansını da değerlendiren Taylan, "Halil de bugün ilk defa 11'de oynadı. Bence gayet iyi iş çıkardı. Maçtan önce de sürekli konuşuyoruz onlarla. Nasıl pozisyon hazırlayabiliriz diye. Kerem de 3 gol attı. Onu kutluyorum. İyi bir uyum sağladıktan sonra sonuçlar gelecektir" şeklinde konuştu.



