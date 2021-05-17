Taylan Antalyalı'dan taraftara mesaj

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, sezonun sona ermesinin ardından taraftarlara teşekkür etti.

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Taylan Antalyalı'dan taraftara mesaj
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17 Mayıs 2021 16:33
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sezonun sona ermesinin ardından taraftarlara mesaj yolladı.

Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Taylan, "Cumartesi akşamı, çok zorlu, çok farklı bir sezonu geride bıraktık. Çok üzgünüm ama sonu mutlu bitmese de, gururla noktaladığımız bir hikaye oldu bu sezon benim için. Taraftarlarımızla gelecek sezon kavuşabilmek ve beraber nice zaferler kazanmak, onların tekrar gurur duyacağı bir takımın parçası olmak için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyor ve tüm sezon gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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