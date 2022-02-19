Taylan Antalyalı'dan sosyal medyaya ara

Performansıyla uzun süredir eleştiri oklarını üzerine çeken Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, yaşadığı düşüşten dolayı oldukça rahatsız.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı'dan sosyal medyaya ara
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19 Şubat 2022 11:24
Performansıyla uzun süredir eleştiri oklarını üzerine çeken Galatasaray 'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, yaşadığı düşüşten dolayı oldukça rahatsız.

Yakın çevresine dert yanan Sarı- Kırmızılı oyuncunun, özellikle sosyal medya uygulamalarına bir süre ara vereceği ve tamamen saha içine odaklanmak istediği bildirildi.

Pulgar'ın kiralanmasıyla kulübeye dönmesi beklenen Taylan'ın, uzun vadede formasını kaptırmaya niyeti yok gibi görünüyor.

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