Taylan Antalyalı: 'Böyle maçları kazanmamız gerekiyor'

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisi sonrası açıklama yaptı.



Taylan, "Şimdi Avrupa müsabakası var. Barcelona ile çok önemli bir maç. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. İçeride inanılmaz bir atmosfer olacağından eminiz. Bugünden itibaren hazırlanacağız. Umarım bu zorlu maçı en iyi şekilde geçiririz." ifadelerini kullandı.



Bireysel performansı için konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Eksiklerimi sürekli analiz eden biriyim. Eksiklerimi kapatma adına sürekli çalışıyorum. Son iki maçtır da takım ve benim için iyi gidiyor. Umarım bu çıkış devam eder." sözlerini kullandı.



Barcelona maçına değinen Taylan, "İspanya'dan böyle bir sonuçla döneceğimizi çoğu kişi düşünmemişti. O maça çok iyi hazırlanmıştık. Öyle bir maçtan sonra derbiye hazırlanmak kolay değil ama derbi. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Çok iyi motive olduk ve bunu sahaya yansıttık." diye konuştu.



"Barcelona'ya teslim olmaya gitmedik, giderken de hayalimiz vardı." diyen orta alan oyuncusu, "Onu sahada da gösterdik. Barcelona deplasmanında oynanabilecek en iyi oyunu oynadık. Umutluyuz, Barcelona'ya saygımız var, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Oradaki iyi oyun, iyi sonuç bizi aldatmasın. Aynı şekilde aynı öz veriyle burada da iyi oynayıp istediğimizi alırız umarım." değerlendirmesinde bulundu.



Taylan, son olarak, "Galatasaray'da oynuyorsanız, her zaman şampiyonluğa oynarsınız. Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi. Taraftarların ve bizim beklentimiz yüksek. Ligde istediğimiz gibi gitmedi, Avrupa'da kulüp kültürüne alışık olduğumuz için farklı bir motivasyon var. Orada işler iyi gidiyor. Sezonun geri kalanını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.





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