Taylan Antalyalı: 'Benim için duygusaldı'

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.



İki haftadır 10 kişi kalmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Taylan, "Benim için duygusal bir maçtı; Erzurum'daki performansım bana Galatasaray'ın kapılarını açtı. Bizim için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, iki haftadır 10 kişi kalıyoruz ama yine de iyi mücadele ediyoruz" dedi.



Kendi performansını da değerlendiren Taylan, "Sezona iyi başladım ama bu yeterli değil. A Milli Takım arasından önce de bir sakatlık geçirdim ama yavaş yavaş toparlamaya başladım. Çok çalışarak sezon başı performansımı yakalayıp hatta da onun da üstüne çıkarak Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.



