Taylan Antalyalı ameliyat edildi

Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı ameliyat edildi
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22 Haziran 2021 21:03
Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda bulunan Taylan, Türkiye'ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı.

Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.


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