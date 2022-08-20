TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı başladı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda, Tirilye etabı başladı.



Moda Deniz Kulübü açıklarında dün başlayıp Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Tirilye Mahallesi'nde sona eren birinci etapta Marmara'yı en hızlı kateden tekne, 06:44:24 saatlik derecesiyle EKER 40 oldu.



Moda-Tirilye etabında IRC 0 kategorisini EKER 40, IRC I kategorisini Columbia Alize, IRC II kategorisini Coca-Cola İçecek DAS Carina, IRC III kategorisini ise NTS Danışmanlık Falcon tekneleri lider olarak tamamladı.



İstanbul ve Bursa arasında yapılarak, Marmara Denizi'ni uçtan uca kateden onlarca teknenin katıldığı yarışın ikinci günü ise Tirilye'deki koy yarışlarıyla devam ediyor.



Yarış, yarın Tirilye'den verilecek startın ardından Moda'da sona erecek.









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