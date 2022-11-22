Tayfur Bingöl'ün sözleşmesi hakkında menajerinden açıklama

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarların merak ettiği isimlerden biri de Tayfur Bingöl. Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak takımda kiralık forma giyen Tayfur'la ilgili merak edilenleri yanıtladı.



Batur Altıparmak, Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık gelen 29 yaşındaki futbolcu için, "Tayfur Bingöl şu anda Beşiktaş'ta mutlu ve futboluna bakıyor. İyi performans sergilemek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur'un sözleşmesi zaten belli. Opsiyonlu, kiralık. Beşiktaş eğer bu opsiyonu kullanmak isterse devam eder" dedi.



Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 resmi maça çıkan Tayfur Bingöl, henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.





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