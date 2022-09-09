Tayfur Bingöl transferinde Valerien Ismael detayı

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş, uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Bu paralelde Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl için yoğun bir çaba sarf etti. Özellikle; sağ bekin dışında orta sahanın sağ ve sol bölgelerinde de forma giyebilen deneyimli oyuncuyu teknik heyet çok istedi. 29 yaşındaki futbolcu da önceki gün bir yıllığına kiralandı. Transferle ilgili olarak da flaş bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncuyu uzun bir süredir istediği öğrenildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile oynanan mücadelede Tayfur Bingöl'ü çok beğendiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin üzerine de Fransız teknik adamın, maçın hemen ardından Ceyhun Kazancı'ya bu konuda rapor verdiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte de Tayfur'un transferi için ilk adımların atıldığı belirtildi.