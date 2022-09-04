Tayfur Bingöl transferi için geri sayım!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Tayfur Bingöl için geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlıların planı ve detaylar ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl transferi için geri sayım!
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04 Eylül 2022 10:12
Teknik direktör Valerien Ismael'in 'Kadro derinliği lazım' açıklamasından sonra transfere hız veren Beşiktaş, Alanyaspor'da oynayan Tayfur Bingöl'de sona yaklaştı. Yeni haftada futbolcunun Beşiktaş'a transferinin açıklanması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Alanyaspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelirken Tayfur Bingöl bu maçta oynamadı. Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Felipe Mateos, "Tayfur'un bir problemi yok. Oynamamasının sebebi teknik bir karar. Oyuncunun kafası çok karışıyor. Resmi, elle tutulur bir şey yok" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN TAYFUR PLANI

Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Francisco Montero'yu sezon sonuna kadar bedelsiz şekilde Alanyaspor'a kiralamayı planlıyor. Ayrıca futbolcunun maaşı da ödenecek. Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdüren Alanyaspor transfere sıcak bakıyor. Yeni haftada Tayfur Bingöl'ün, 'Hayalim' dediği Beşiktaş'a transferinin açıklanması öngörülüyor. 

 
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