BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSUNA ALINMADI

BEŞİKTAŞ'IN TAYFUR PLANI

Teknik direktör Valerien Ismael'in 'Kadro derinliği lazım' açıklamasından sonra transfere hız veren Beşiktaş, Alanyaspor'da oynayan Tayfur Bingöl'de sona yaklaştı. Yeni haftada futbolcunun Beşiktaş'a transferinin açıklanması bekleniyor.Alanyaspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelirken Tayfur Bingöl bu maçta oynamadı. Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Felipe Mateos, "Tayfur'un bir problemi yok. Oynamamasının sebebi teknik bir karar. Oyuncunun kafası çok karışıyor. Resmi, elle tutulur bir şey yok" dedi.Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Francisco Montero'yu sezon sonuna kadar bedelsiz şekilde Alanyaspor'a kiralamayı planlıyor. Ayrıca futbolcunun maaşı da ödenecek. Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdüren Alanyaspor transfere sıcak bakıyor. Yeni haftada Tayfur Bingöl'ün, 'Hayalim' dediği Beşiktaş'a transferinin açıklanması öngörülüyor.