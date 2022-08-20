Tayfur Bingöl için sürpriz gelişme

Alanyaspor'un başarılı oyuncularından Tayfur Bingöl için önemli bir gelişme yaşandı.



BEŞİKTAŞ OLMAZSA TRABZONSPOR'A



Sabah'ın haberine göre Tayfur Bingöl için yeni bir gelişme yaşandı. Visca, Peres ve Serkan Asan'ın sakatlanması ile sağ bölgede sorunlar yaşayan Trabzonspor'un bu bölgede tecrübeli futbolcuyu değerlendirebileceği ifade edildi. Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşamayan Alanyasporlu Tayfur Bingöl, Trabzonspor'a önerildi.



Trabzonspor Kulübü ise bu öneriye henüz cevap vermezken Avcı'dan gelecek rapor sonrası hareket edecek.



BEŞİKTAŞ'I İSTİYORDU



Tayfur, daha önce Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmişti. Başarılı futbolcu, yaptığı açıklamada Beşiktaş'a ilişkin şu sözleri sarf etmişti; "Tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur."



Bununla beraber Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için devreye girdiği bilinirken, başarılı oyuncu transferin akıbetine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı; "Kulüpler arasında devam ettiğini biliyorum görüşmelerin. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım."



Tayfur Bingöl, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 4 gol 10 asistlik performans sergilemişti.



















