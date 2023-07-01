Tayfur Bingöl: "Her şey için teşekkürler hocam."

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Tayfur Bingöl: 'Her şey için teşekkürler hocam.'
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01 Temmuz 2023 19:39
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan 30 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti. 

Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam." ifadelerini kullandı. 

34 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ  

Beşiktaş formasını 34 kez terleten Tayfur, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Başarılı oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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