Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan 30 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti.
Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam." ifadelerini kullandı.
34 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasını 34 kez terleten Tayfur, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Başarılı oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam." ifadelerini kullandı.
34 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasını 34 kez terleten Tayfur, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Başarılı oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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