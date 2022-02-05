Tayfur Bingöl: "Hayalim Beşiktaş'ta oynamak"

Aytemiz Alanyaspor'la, 3 yıllık sözleşme imzalayan Tayfur Bingöl, hayalinin Beşiktaş'a transfer olabilmek olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Tayfur Bingöl: 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2022 19:24
Tayfur Bingöl
Tayfur Bingöl
Alanyaspor
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Tayfur Bingöl, takımıyla olan sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

"HAYALİM BEŞİKTAŞ"

İmza töreninde konuşan Bingöl, "Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonara tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.