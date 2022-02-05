Tayfur Bingöl: 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak'

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Tayfur Bingöl, takımıyla olan sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.



"HAYALİM BEŞİKTAŞ"



İmza töreninde konuşan Bingöl, "Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonara tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur." dedi.







