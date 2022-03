Tayfur Bingöl: 'Hayal ettiğimi yaşıyorum'

Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli kanat oyuncusu Tayfur Bingöl, Fenerbahçe'ye 5-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadelede takımının 2 golünü atan Tayfur, "Her zaman takıma katkı sağlamak istiyorum. Hücumda iyi işler yaptık. Benim için de güzel bir maç oldu. Güzel ve kaliteli bir oyun oynadık. Kaybettik, problem değil. Önümüzdeki hafta telafi ederiz." dedi.



Performansı hakkında konuşan Tayfur, "Her maça ayrı konsantrasyonla hazırlanıyorsun. Hayal ettiğim şeyleri yaşadım. Böyle diyebiliriz. Her şey diyebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Tayfur Bingöl, 71 maçlık Spor Toto Süper Lig kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.





