Tayfur Bingöl: 'Futbol konuşmuyoruz'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayfur Bingöl, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Tayfur Bingöl yaptığı açıklamada, "Beşiktaş taraftarı çok anlamlı bir oyuncak kampanyası düzenledi. Tüylerimiz diken diken oldu. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu süreçleri 1-2 ay sonra geçti diye ötelememek lazım." dedi.



Bolca dua edilmesi gerektiğini söyleyen Tayfur, "Çok dua etmek lazım ülkemiz için. Ben böyle düşünüyorum. Bu musibetler kalksın diye çok dua etmek lazım. Biz bir bayrak taşıyoruz. Üzülüyoruz, hala üzgünüz. Futbol konuşmuyoruz bugün. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.





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