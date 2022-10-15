11'DE OYNAYACAKMIŞ GİBİ HAZIR

GALİBİYETTE KATKISI OLSUN İSTİYOR

TAYFUR BİNGÖL'ÜN PERFORMANSI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden biri olan Tayfur Bingöl 11'de şans bekliyor.Hafta arası yapılan antrenmanlarda hırslı bir görüntü çizen Tayfur Bingöl, kendisini Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda oynayacakmış gibi hazırladı.Sağ açık dışında sağ bekte ve orta sahada da oynayabilen Tayfur Bingöl, iç sahada elde edilecek galibiyette katkısı olmasını istiyor.Valerien Ismael ile görüşmesinde futbolcu, 'Hazırım' mesajını verdi. Bingöl, Beşiktaş'ta 4 maçta 158 dakika süre aldı.