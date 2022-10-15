Tayfur Bingöl'den Ismael'e mesaj

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, Trabzonspor maçını sabırsızlıkla bekliyor. Bingöl'ün gözü ilk 11'de...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'den Ismael'e mesaj
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15 Ekim 2022 09:39
Tayfur Bingöl
Tayfur Bingöl
Alanyaspor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden biri olan Tayfur Bingöl 11'de şans bekliyor.

11'DE OYNAYACAKMIŞ GİBİ HAZIR

Hafta arası yapılan antrenmanlarda hırslı bir görüntü çizen Tayfur Bingöl, kendisini Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda oynayacakmış gibi hazırladı.

GALİBİYETTE KATKISI OLSUN İSTİYOR

Sağ açık dışında sağ bekte ve orta sahada da oynayabilen Tayfur Bingöl, iç sahada elde edilecek galibiyette katkısı olmasını istiyor.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN PERFORMANSI

Valerien Ismael ile görüşmesinde futbolcu, 'Hazırım' mesajını verdi. Bingöl, Beşiktaş'ta 4 maçta 158 dakika süre aldı. 

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