BEŞİKTAŞ'TA JOKER OLDU

HATAY MAÇINDA FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımda düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor. Bingöl, mevki gözetmeksizin mücadele etme sözü verdi.Siyah-beyazlılara sol kanat beki olarak transfer edilen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'taki macerasında henüz çok uzun süre geçmemiş olmasına rağmen sağ bek, orta saha ve sağ kanat hatlarında forma giymişti.Takım çalışmalarında etkin görüntüsüyle dikkat çeken Tayfur, teknik ekibi memnun ediyor. Tayfur, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vereceği her bölgede oynamaya hazır. Hatayspor maçında da Bingöl forma bekliyor.