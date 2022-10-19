Tayfur Bingöl'den Ismael'e forma mesajı

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Tayfur Bingöl, Hatayspor maçı öncesi forma bekliyor. Bingöl, Valerien Ismael'e net bir mesaj verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'den Ismael'e forma mesajı
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19 Ekim 2022 10:11
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımda düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor. Bingöl, mevki gözetmeksizin mücadele etme sözü verdi.

BEŞİKTAŞ'TA JOKER OLDU

Siyah-beyazlılara sol kanat beki olarak transfer edilen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'taki macerasında henüz çok uzun süre geçmemiş olmasına rağmen sağ bek, orta saha ve sağ kanat hatlarında forma giymişti.

HATAY MAÇINDA FORMA BEKLİYOR

Takım çalışmalarında etkin görüntüsüyle dikkat çeken Tayfur, teknik ekibi memnun ediyor. Tayfur, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vereceği her bölgede oynamaya hazır. Hatayspor maçında da Bingöl forma bekliyor. 

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