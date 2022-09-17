Tayfur Bingöl'den derbi mesajı

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Tayfur Bingöl, "1 puan bizi mutlu etmedi. Valerien Ismael, inanılmaz profesyonelce maçlara hazırlıyor takımı. Bugün bana göre Beşiktaş olarak daha domine etmemiz gerekiyordu oyunu. Topun daha çok bizde olması gerekiyordu. Böyle olursa Beşiktaş'ın karşısında kimse duramaz. Haftaya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yi yenip 3 puanı almamız gerekiyor." dedi.



29 yaşındaki futbolcu, "Oynadığımız zemin çok sertti. Belki bu yüzden oynayamadık. Pas yapan takımız. Zeminde top çok sekiyordu. Zemini biraz problemli bulduk." diye konuştu.





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