Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen futbolculardan biri olan ve Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Bingöl, transfer için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
TAYFUR BİNGÖL, YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Tayfur Bingöl paylaştığı bir antrenman fotoğrafına, "Kadere inanırım, olacak olacak" notunu düştü. Futbolcunun bu paylaşımı, Beşiktaş'a transfer olma isteğini gösteriyor. Tayfur, daha önce de kartal emojili bir paylaşım yapmıştı.
MENAJERİ NE DEMİŞTİ?
Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak Sporx'e yaptığı açıklamada, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'ın transfer için bir arzusu var" dedi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Süper Lig'de geçen sezon Tayfur Bingöl 34 maçta 1839 dakika süre aldı ve 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor.
TAYFUR BİNGÖL, YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Tayfur Bingöl paylaştığı bir antrenman fotoğrafına, "Kadere inanırım, olacak olacak" notunu düştü. Futbolcunun bu paylaşımı, Beşiktaş'a transfer olma isteğini gösteriyor. Tayfur, daha önce de kartal emojili bir paylaşım yapmıştı.
MENAJERİ NE DEMİŞTİ?
Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak Sporx'e yaptığı açıklamada, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'ın transfer için bir arzusu var" dedi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Süper Lig'de geçen sezon Tayfur Bingöl 34 maçta 1839 dakika süre aldı ve 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor.