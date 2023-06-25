Tayfur Bingöl'de operasyon zamanı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisini satın almak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'de operasyon zamanı
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25 Haziran 2023 09:54
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Tayfur Bingöl'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta transfer döneminin de başlamasıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kapısını çalacak.

Alanyaspor, Tayfur için kapıyı son olarak 1 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş indirim talep ediyor.

Siyah-Beyazlılar, 500 bin Euro önerirken Beşiktaş'a gelerek hayalini gerçekleştiren Tayfur ise anlayış bekliyor.

Şenol Güneş'in deyerli rotasyonu açısından bu transfere onay verdiği bildirildi. 

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