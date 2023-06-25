Tayfur Bingöl'de operasyon zamanı

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Tayfur Bingöl'ün geleceği belirsizliğini koruyor.
Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta transfer döneminin de başlamasıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kapısını çalacak.
Alanyaspor, Tayfur için kapıyı son olarak 1 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş indirim talep ediyor.
Siyah-Beyazlılar, 500 bin Euro önerirken Beşiktaş'a gelerek hayalini gerçekleştiren Tayfur ise anlayış bekliyor.
Şenol Güneş'in deyerli rotasyonu açısından bu transfere onay verdiği bildirildi.
Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta transfer döneminin de başlamasıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kapısını çalacak.
Alanyaspor, Tayfur için kapıyı son olarak 1 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş indirim talep ediyor.
Siyah-Beyazlılar, 500 bin Euro önerirken Beşiktaş'a gelerek hayalini gerçekleştiren Tayfur ise anlayış bekliyor.
Şenol Güneş'in deyerli rotasyonu açısından bu transfere onay verdiği bildirildi.