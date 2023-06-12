Tayfur Bingöl'de, Güneş Etkisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, satın alma opsiyonu 1.3 milyon Euro olan Tayfur Bingöl'ün kadroda tutulmasını istiyor.
Sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra performansı yukarı çıkmıştı.
Siyah-Beyazlı yönetim 1 milyon Euro'nun altında bir bedel karşılığında Tayfur'un bonservisini Alanyaspor'dan almayı planlıyor. Tecrübeli futbolcunun da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istediği ancak kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi.
Sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra performansı yukarı çıkmıştı.
Siyah-Beyazlı yönetim 1 milyon Euro'nun altında bir bedel karşılığında Tayfur'un bonservisini Alanyaspor'dan almayı planlıyor. Tecrübeli futbolcunun da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istediği ancak kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ