Tayfur Bingöl'de, Güneş Etkisi!

Beşiktaş'ın sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiraladığı 30 yaşındaki Tayfur Bingöl, Şenol Güneş'in göreve gelmesindan sonra performansı artan oyunculardan birisi olmuştu. Şenol Güneş, Tayfur'un takımda kalmasını istiyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tayfur Bingöl'de, Güneş Etkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 13:48
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, satın alma opsiyonu 1.3 milyon Euro olan Tayfur Bingöl'ün kadroda tutulmasını istiyor.

Sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra performansı yukarı çıkmıştı.

Siyah-Beyazlı yönetim 1 milyon Euro'nun altında bir bedel karşılığında Tayfur'un bonservisini Alanyaspor'dan almayı planlıyor. Tecrübeli futbolcunun da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istediği ancak kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery