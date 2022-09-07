Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl için mutlu sona ulaştı.



Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.



Tayfur Bingöl saat 22:00'de İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlıların yeni ismi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.





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