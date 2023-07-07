Tayfur Bingöl: 'Beni Beşiktaş'a gönderin'

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Tayfur Bingöl, flaş bir karar aldı.
Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirerek ayrılmak istediğini ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini açıkladı. Tayfur Bingöl, ayrılma nedeni olarak ise, "Hayalim olan şampiyonluğu yaşamak için Alanyaspor'dan ayrılmak istiyorum" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetmişti.
Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirerek ayrılmak istediğini ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini açıkladı. Tayfur Bingöl, ayrılma nedeni olarak ise, "Hayalim olan şampiyonluğu yaşamak için Alanyaspor'dan ayrılmak istiyorum" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetmişti.