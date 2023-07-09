Tayfur Bingöl, Alanyaspor'a rest çekti

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Alanyaspor'a dönen Tayfur Bingöl takıma rest çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl, Alanyaspor'a rest çekti
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09 Temmuz 2023 10:43
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Beşiktaş'ta gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda.

Tecrübeli Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Siyah Beyazlılar'da sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

1 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor'a 500 bin Euro teklif ettiği belirtildi.

Akdeniz ekibinin ise 1 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. Bunun üzerine 30 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.

ALANYASPOR'A REST ÇEKTİ

Tayfur Bingöl, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'la görüşüp, "Yeni sezonda Beşiktaş forması giymek istiyorum. Benim yerime şimdiden oyuncu bakabilirsiniz" dedi. Beşiktaş ve Alanya arasındaki ödeme planı anlaşmazlığı çözüldüğünde transferin bitmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Tayfur geçen sezon da Beşiktaş'a gelmeden evvel Kara Kartal'a gitmek istediğini açıkça belirtmişti. Alanya'ya imza atarken dahi hedefi ve hayalinin bir gün Beşiktaş forması giymek olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu transferi sürecinde şimdi olduğu gibi yine oldukça etkin bir rol oynamıştı.

ÖNEM KAZANDI

Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Tayfur, takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Neredeyse her bölgede forma giyen ve bu konuda teknik direktörün elini rahatlatan başarılı futbolcunun, yabancı kuralının devam edecek olması nedeniyle de transferi önem kazanıyor.

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