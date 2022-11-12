Tayfur Bingöl 11'deki yerini kaptı

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun 13 Kasım Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev alması beklenmiyor.
Teknik ekibin, Türkiye Kupası'nda Serik Belediye'yle oynanan mücadelede sol bek hattında görevi devralan Tayfur Bingöl'ü Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya sürmesi bekleniyor.
Tecrübeli oyuncunun, idman performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'i de memnun ettiği bildirildi.
Teknik ekibin, Türkiye Kupası'nda Serik Belediye'yle oynanan mücadelede sol bek hattında görevi devralan Tayfur Bingöl'ü Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya sürmesi bekleniyor.
Tecrübeli oyuncunun, idman performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'i de memnun ettiği bildirildi.
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