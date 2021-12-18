Tayfun Korkut'un Hertha'sı, Dortmund'u devirdi!

Almanya Bundesliga'da 17. hafta mücadelesinde Hertha Berlin, konuk ettiği Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti ve son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tayfun Korkut'un Hertha'sı, Dortmund'u devirdi!
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18 Aralık 2021 22:27
Almanya Bundesliga'da 17. hafta karşılaşmasında Hertha Berlin, Borussia Dortmund'u ağırladı.

Olympiastadion'da oynanan müsabaka, Hertha Berlin'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hertha'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Belfodil ile 57. ve 69. dakikalarda Richter kaydetti. Dortmund'un sayıları ise 31. dakikada Brandt ve 83. dakikada Tigges'ten geldi.

Bu sonucun ardından teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin, son 2 maçta 3. galibiyetini aldı ve 21 puanla 11. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Dortmund ise 34 puanla 2. sırada yer buldu.

Hertha Berlin, gelecek hafta Köln'ü konuk etti. Dortmund ise Frankfurt deplasmanına gidecek.




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