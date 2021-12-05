Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Stuttgart ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi.



Mücadelede Stuttgart 2-0 öne geçmesine rağmen, Hertha Berlin pes etmeyerek 2-2'yi buldu ve sahadan bir puanla ayrıldı.



Karşılaşmada Stutgart'ın golleri, 15. dakikada Omar Marmoush ve 19. dakikada Philipp Förster kaydetti. Hertha Berlin'in golleri ise 40. dakikada ve 76. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.



Bu sonucun ardından Stuttgart, 6 puana yükseldi. Herta Berlin ise yeni teknik direktörü Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan eşitlikle ayrıldı ve puanını 7'ye çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Tayfun Korkut'lu Hertha Berlin ise kendi sahasında Arminia Bielefeld ile karşılaşacak.





İLGİLİ VİDEO