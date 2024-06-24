Tayfun Korkut: 'Çılgınlık yapmadan kazanamayız'

Tayfun Korkut, A Milli Takım ile ilgili Hürriyet'te değerlendirmede bulundu."Öncelikle şunu kabul etmek lazım; Portekiz tek tek her mevkide bizden daha iyi oyunculara sahip. Bizim bir de millet olarak bazı kültürel özelliklerimiz var. Bu tarz 1 puanın bile yeterli sayılabileceği maçlarda kontrollü, dengeli oynamayı pek fazla yapamıyoruz.""Türkiye olarak biz dengeli gaza basamıyoruz. Ya gaza sonuna kadar basıp kazanma şansımızı yükseltiyoruz ya da o gaza hiç basamayıp kazanma şansımızı azaltıyoruz.""Bu bizim genlerimizde var. Biz ya yeneriz, ya yeniliriz. Daha önce üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası'nda ve yarı finale çıktığımız EURO 2008'deki başarılarımızın perde arkasında cesaret ve çılgınlık vardı. Biz çılgınlık yapmadan kazanamayız. Çekya maçı bizim için hayati derecede önemli. Bakalım bu sefer gaza dengeli basabilecek miyiz çok merak ediyorum."