Tayfun Erülkü: 'Bu galibiyete ihtiyacımız vardı'

Assem Marei'den 6. "double-double"

Rakip İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediyespor'u 86-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın oyuncularından Tayfun Erülkü, müsabakada taraftarlarının verdiği destekle istedikleri oyunu sergilediklerini bildirdi.Tayfun Erülkü, yaptığı açıklamada, Afyon Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.Erülkü,dedi.Pınar Karşıyaka'nın Mısırlı oyuncusu Assem Marei, bu sezon 6. resmi maçında dayaptı.Marei, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'a karşı 16 sayı, 10 ribaunt, Beşiktaş Sompo Japan önünde 10 sayı ve 11 ribaunt, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 25 sayı, 17 ribaunt ve dün de Afyon Belediyespor önünde 20 sayı ve 11 ribaunt performansları sergiledi.Assem Marei, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ise Spirou Basket deplasmanında 12 sayı, 14 ribaunt ve Donar karşısında da 12 sayı ve 10 ribauntla oynadı.Ligde 4. maçında 2. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, 31 Ekim Çarşamba günü FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.Yeşil-kırmızılı ekip, ligde ise 3 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.